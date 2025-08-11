Vacanze in Puglia: davvero così care? La verità da chi viaggia molto

BARI - Negli ultimi giorni, numerosi titoli su giornali e telegiornali nazionali hanno lanciato un messaggio allarmante: “Vacanze in Puglia sempre più care”. Ma è davvero così? Oppure è il caso di fare qualche distinguo?

A parlarne è chi, per lavoro, gira spesso in Italia e all’estero e ha avuto modo di confrontare diverse realtà turistiche. Proprio questa mattina, seduto nella centralissima piazza Libertà di Margherita di Savoia, gustando una sfoglia alle noci, un caffè macchiato e un bicchiere d’acqua, proprio davanti allo storico stabilimento termale della “città delle tre S” – sole, sale e salute – la riflessione è nata spontanea.

Il conto? 2,50 euro, servizio al tavolo compreso.

Una giornata al mare… a prezzi umani

Spinto dalla curiosità, ho voluto approfondire. Per una giornata intera al mare, con ombrellone, due lettini e parcheggio incluso, ho speso appena 7 euro. In altre strutture della zona, il costo medio varia tra i 7 e i 20 euro nei giorni feriali, con un leggero rincaro la domenica, quando si può arrivare fino a 25 euro.

In cambio, le spiagge offrono un servizio di salvataggio attento e continuo, ampie zone sicure e pulite, giochi e aree ombreggiate per i più piccoli. Gli stabilimenti balneari sono dotati di sedia Job per persone con disabilità, defibrillatori e massima attenzione alla sicurezza dei bagnanti. Non a caso, Margherita di Savoia è insignita sia della Bandiera Blu che della Bandiera Verde.

Non è tutto: anche le spiagge libere del centro godono del servizio di salvamento, affidato alla cooperativa Lifeguard, un plus non scontato in molte località italiane.

Parcheggi e tariffe: qui non è un salasso

Un altro aspetto che colpisce è il costo del parcheggio urbano: 5 euro per l’intera giornata nelle strisce blu, oppure 1 euro all’ora dalle 9 alle 21. Ben lontano dalle tariffe spropositate di oltre 20 euro l’ora che si vedono in altre località italiane.

Anche l’élite è accessibile

Durante il mio giro ho visitato anche uno stabilimento più esclusivo, che al posto dei classici ombrelloni offre eleganti gazebo e animazione. Eppure, anche qui, nella settimana di Ferragosto, il prezzo non supera i 40 euro.

Cibo e consumazioni: prezzi onesti

Al banco ho trovato tariffe come:

Trancio di focaccia: 1,50 €

Panzerotto: 2 €

Caffè: 1,20 €

Granita: 1,50 €

Prezzi che, francamente, sono più bassi di quelli riscontrati in molte altre località italiane, anche non turistiche.

La verità sulle vacanze in Puglia

Se è vero che in alcune zone della Puglia (come nel resto d’Italia) i prezzi stanno crescendo, generalizzare parlando di “vacanze pugliesi inaccessibili” non è corretto. Località come Margherita di Savoia dimostrano il contrario: mare, servizi, sicurezza e accoglienza a prezzi equi, persino in alta stagione.

A volte, prima di farsi influenzare da titoli sensazionalistici, basta fermarsi, osservare la realtà sul posto… e magari farlo sorseggiando un buon caffè in riva al mare.

Lo rileva Igor Schirinzi