Puglia: l’assessore Piemontese congratula il prof. Lorenzo Lo Muzio per la nomina a vicepresidente della Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità

BARI - Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Puglia, ha rivolto le sue congratulazioni al professor Lorenzo Lo Muzio, recentemente nominato vicepresidente della Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità.“La nomina del professor Lo Muzio – ha dichiarato Piemontese – è motivo di grande orgoglio per la nostra Regione. Questo prestigioso incarico nazionale premia la sua elevata competenza scientifica, la sua esperienza accademica e la dedizione con cui ha contribuito a far crescere la sanità e la ricerca nel nostro territorio”.Il professor Lo Muzio, Rettore dell’Università degli Studi di Foggia e docente ordinario di Malattie Odontostomatologiche, è stato scelto dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per uno dei ruoli di vertice dell’organo tecnico consultivo più autorevole a livello nazionale.“Puglia e Università di Foggia possono essere fieri di questo riconoscimento – ha proseguito l’assessore – che sottolinea il valore e il ruolo strategico del nostro territorio nel contesto nazionale della ricerca e formazione medica. Sono certo che la competenza e la visione del professor Lo Muzio saranno fondamentali per l’elaborazione di politiche sanitarie efficaci e lo sviluppo di terapie innovative per il Servizio Sanitario Nazionale”.