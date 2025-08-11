Puglia: l’assessore Piemontese congratula il prof. Lorenzo Lo Muzio per la nomina a vicepresidente della Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità
“La nomina del professor Lo Muzio – ha dichiarato Piemontese – è motivo di grande orgoglio per la nostra Regione. Questo prestigioso incarico nazionale premia la sua elevata competenza scientifica, la sua esperienza accademica e la dedizione con cui ha contribuito a far crescere la sanità e la ricerca nel nostro territorio”.
Il professor Lo Muzio, Rettore dell’Università degli Studi di Foggia e docente ordinario di Malattie Odontostomatologiche, è stato scelto dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per uno dei ruoli di vertice dell’organo tecnico consultivo più autorevole a livello nazionale.
“Puglia e Università di Foggia possono essere fieri di questo riconoscimento – ha proseguito l’assessore – che sottolinea il valore e il ruolo strategico del nostro territorio nel contesto nazionale della ricerca e formazione medica. Sono certo che la competenza e la visione del professor Lo Muzio saranno fondamentali per l’elaborazione di politiche sanitarie efficaci e lo sviluppo di terapie innovative per il Servizio Sanitario Nazionale”.