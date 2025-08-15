Valenzano, tragedia alla festa patronale: operaio muore cadendo dalle luminarie

VALENZANO – La festa patronale si è trasformata in tragedia questa mattina a Valenzano. Un operaio di 46 anni, dipendente della ditta Fniuolo di Putignano, ha perso la vita mentre stava montando le tradizionali luminarie.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato durante le operazioni di installazione, riportando ferite gravissime. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La drammatica scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni familiari presenti.Si tratta dell’ennesima morte bianca che colpisce il mondo del lavoro, in una terra già segnata da numerosi incidenti. Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.