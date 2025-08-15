Tragedia a Manduria: operatore ecologico travolto da una motocicletta all’alba di Ferragosto
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da una motocicletta in corsa. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato Di Noi all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.
Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i poliziotti della Polizia Stradale di Manduria, che hanno effettuato i rilevi e avviato le indagini.
La comunità locale è sotto shock per la perdita di un uomo stimato e dedito al proprio lavoro, svolto con impegno anche nei giorni di festa. Pasquale Di Noi era assunto con contratto a tempo e prestava servizio nella raccolta dei rifiuti con un mezzo compattatore.
Un lutto che lascia un segno profondo nella comunità, ricordando ancora una volta i rischi che molti lavoratori affrontano quotidianamente.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto