Tragedia a Manduria: operatore ecologico travolto da una motocicletta all’alba di Ferragosto

MANDURIA - Una tragedia ha scosso il versante orientale della provincia di Taranto all’alba di Ferragosto. Pasquale Di Noi, 52 anni, operatore ecologico, ha perso la vita mentre era impegnato nel consueto servizio mattutino tra San Pietro in Bevagna e Manduria.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da una motocicletta in corsa. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato Di Noi all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i poliziotti della Polizia Stradale di Manduria, che hanno effettuato i rilevi e avviato le indagini.La comunità locale è sotto shock per la perdita di un uomo stimato e dedito al proprio lavoro, svolto con impegno anche nei giorni di festa. Pasquale Di Noi era assunto con contratto a tempo e prestava servizio nella raccolta dei rifiuti con un mezzo compattatore.Un lutto che lascia un segno profondo nella comunità, ricordando ancora una volta i rischi che molti lavoratori affrontano quotidianamente.