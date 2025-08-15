Carabinieri BAT: potenziati i controlli per un Ferragosto sicuro
Il dispositivo, operativo già da alcune settimane, prevede un incremento delle pattuglie – anche a piedi – in uniforme e in abiti civili, con particolare attenzione alle zone a maggiore affluenza turistica, località balneari, centri cittadini e principali arterie stradali.
Le operazioni includono controlli alla circolazione stradale, con l’utilizzo di etilometri e strumenti per la rilevazione di sostanze stupefacenti, per prevenire incidenti e comportamenti di guida pericolosi. Particolare vigilanza è prevista nei pressi di luoghi di aggregazione e intrattenimento, per evitare episodi di disturbo dell’ordine pubblico e reati predatori.
Dal 1° agosto, grazie a questo piano, sono stati controllati circa 2.000 veicoli e identificate oltre 3.000 persone. I militari hanno denunciato 43 soggetti e arrestato 10 persone per reati predatori e legati agli stupefacenti.
Presidio dei luoghi sensibili
Saranno sorvegliati porti, centri storici e aree dove si svolgeranno eventi e manifestazioni, come concerti e festeggiamenti di Ferragosto, che attireranno un gran numero di persone. A supporto dell’Arma territoriale, il Comando Provinciale potrà contare sullo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e sulle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 14° Battaglione “Calabria”, addestrate anche per la prevenzione e gestione di potenziali minacce terroristiche.
Inoltre, il Comando Generale ha disposto l’invio di giovani Allievi Marescialli provenienti dalla Scuola di Firenze, destinati al potenziamento delle Stazioni di Trani, Bisceglie, Barletta e Margherita di Savoia.
Un’estate sotto controllo
Queste misure rientrano nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto per la stagione estiva, volto a tutelare residenti e turisti. Già da aprile sono attivi Info Point nelle aree portuali di Trani e Bisceglie, al Castel del Monte e nel centro di Margherita di Savoia, dove i cittadini possono rivolgersi ai Carabinieri in caso di necessità.
L’invito dell’Arma è a festeggiare con prudenza, rispettare le norme e segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette.
