Carabinieri BAT: potenziati i controlli per un Ferragosto sicuro

BARLETTA - ANDRIA - TRANI – In occasione del Ferragosto e dell’intensa stagione estiva, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani ha messo in campo un piano straordinario di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità.Il dispositivo, operativo già da alcune settimane, prevede un incremento delle pattuglie – anche a piedi – in uniforme e in abiti civili, con particolare attenzione alle zone a maggiore affluenza turistica, località balneari, centri cittadini e principali arterie stradali.Le operazioni includono controlli alla circolazione stradale, con l’utilizzo di etilometri e strumenti per la rilevazione di sostanze stupefacenti, per prevenire incidenti e comportamenti di guida pericolosi. Particolare vigilanza è prevista nei pressi di luoghi di aggregazione e intrattenimento, per evitare episodi di disturbo dell’ordine pubblico e reati predatori.Dal 1° agosto, grazie a questo piano, sono stati controllati circa 2.000 veicoli e identificate oltre 3.000 persone. I militari hanno denunciato 43 soggetti e arrestato 10 persone per reati predatori e legati agli stupefacenti.Presidio dei luoghi sensibiliSaranno sorvegliati porti, centri storici e aree dove si svolgeranno eventi e manifestazioni, come concerti e festeggiamenti di Ferragosto, che attireranno un gran numero di persone. A supporto dell’Arma territoriale, il Comando Provinciale potrà contare sullo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e sulle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 14° Battaglione “Calabria”, addestrate anche per la prevenzione e gestione di potenziali minacce terroristiche.Inoltre, il Comando Generale ha disposto l’invio di giovani Allievi Marescialli provenienti dalla Scuola di Firenze, destinati al potenziamento delle Stazioni di Trani, Bisceglie, Barletta e Margherita di Savoia.Un’estate sotto controlloQueste misure rientrano nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto per la stagione estiva, volto a tutelare residenti e turisti. Già da aprile sono attivi Info Point nelle aree portuali di Trani e Bisceglie, al Castel del Monte e nel centro di Margherita di Savoia, dove i cittadini possono rivolgersi ai Carabinieri in caso di necessità.L’invito dell’Arma è a festeggiare con prudenza, rispettare le norme e segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette.