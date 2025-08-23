Valle d’Itria a caccia della premier, ma Meloni è a San Giovanni Rotondo

BARI - In Valle d’Itria cresce l’attesa, tra giornalisti e fotografi accorsi per immortalare la presenza della premier Giorgia Meloni. Ma della presidente del Consiglio, almeno per ora, nessuna traccia.

A svelare il mistero ci ha pensato un breve video diffuso sui social, che mostra la premier ospite di una masseria a San Giovanni Rotondo. Una scelta che ha spiazzato stampa e curiosi, convinti che Meloni si trovasse nel cuore della Valle d’Itria.