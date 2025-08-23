Serie B, il Bari debutta a Venezia: Caserta sprona i suoi

Ssc Bari fb

VENEZIA – Si alza il sipario sulla stagione 2025-2026 di Serie B e il Bari di mister Fabio Caserta sarà subito protagonista nel match d’esordio contro il Venezia, in programma domani sera alle 19:00 allo stadio Pier Luigi Penzo.

I lagunari, reduci dalla retrocessione dalla massima serie, si presentano con grandi ambizioni e con la guida tecnica di Giovanni Stroppa, allenatore esperto e profondo conoscitore della categoria. “È uno degli allenatori più in gamba della Serie B”, ha dichiarato Caserta in conferenza stampa, mostrando rispetto per il collega e avversario.

La vigilia biancorossa

Nella conferenza della vigilia, il tecnico biancorosso ha tracciato la rotta per il suo Bari: “Mi aspetto un segnale di crescita costante. A Milano abbiamo fatto una buona partita. Ringraziamo i tifosi per il saluto e l’incoraggiamento: noi dobbiamo riportare la gente allo stadio”. Il riferimento è andato al bagno di folla registrato al San Nicola in occasione dell’allenamento di rifinitura.

Sul fronte formazione, nonostante gli arrivi di Castrovilli, Partipilo e Antonucci, l’undici titolare dovrebbe ricalcare quello visto contro il Milan, con qualche possibile variazione a centrocampo. “Castrovilli è un po’ più avanti di Antonucci. Entrambi sono stati convocati e potrebbero essere impiegati nel corso della gara”, ha chiarito Caserta, motivando le scelte con i ritardi di condizione accumulati da alcuni giocatori.

Focus sulla difesa

Il tecnico ha poi difeso l’operato della retroguardia, in particolare la coppia centrale Vicari–Nikolaou: “Ci vuole personalità, oltre alla voglia e alla determinazione. Contro il Milan Nikolaou non mi è sembrato spaesato. Rispetto a squadre di pari livello, i nostri difensori hanno fatto la loro figura”.

Fiducia e realismo

Pur ammettendo che restano alcuni reparti da completare, Caserta si è detto soddisfatto della rosa a disposizione: “La squadra è stata costruita molto bene. Manca qualche copertura, ma sono contento. Sarà un campionato difficile ma anche molto bello. Vedere settecento tifosi stamattina ad incitare la squadra è motivo d’orgoglio”.

La trasferta

Il match al Penzo sarà seguito anche da un nutrito gruppo di tifosi biancorossi, nonostante le restrizioni imposte. La vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bari è stata vietata, con la possibilità per i supporters di acquistare soltanto i tagliandi del settore ospiti, pari a 1.001 posti disponibili.