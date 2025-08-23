Taranto, bimba nasce per strada: mamma e piccola stanno bene

TARANTO - Non sempre i bambini scelgono di nascere in ospedale. È quanto accaduto a Taranto, nel quartiere Paolo VI, dove la piccolaè venuta al mondo direttamente in strada, tra lo stupore e l’emozione dei presenti.

La mamma, Francesca Ruggieri, già madre di due figli, aveva accusato forti dolori nella notte tra il 22 e il 23 agosto. Dopo la rottura delle acque, insieme al marito aveva tentato di raggiungere l’ospedale, ma non è riuscita nemmeno a salire in auto. Proprio in quel momento Siria ha deciso di nascere, assistita dalla zia della donna e in attesa dell’arrivo del 118.

Quando i sanitari sono giunti sul posto hanno prestato le prime cure a madre e figlia, poi trasferite in ospedale per i controlli di rito. Entrambe stanno bene.

Solo poche ore prima Francesca si era recata in ospedale per una visita, con l’impegno di tornare il giorno dopo. Non aveva fatto i conti con la fretta della piccola Siria, che ha voluto sorprendere tutti scegliendo la strada come sua prima culla.