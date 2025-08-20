Vieste si prepara alla 9^ edizione de “La Settimana dell’Olio 2025”: un’immersione nel mondo dell’extravergine di oliva

VIESTE – C’è grande attesa a Vieste per la 9^ edizione de, l’evento che dal 24 al 28 agosto trasformerà il borgo garganico in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dedicato all’olio extravergine di oliva. Passeggiate tra gli ulivi secolari, meditazione, concerti, pesca sui trabucchi, masterclass di cocktails all’extravergine, laboratori per bambini, show cooking e incontri con produttori e ospiti d’eccellenza: il programma promette un’esperienza immersiva e multisensoriale per turisti, appassionati e curiosi.

Organizzata dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia e il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano e Slow Food Gargano, la manifestazione vanta la direzione organizzativa di Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e divulgatrice nel settore olivicolo. L’assessore ai Grandi Eventi e all’Agricoltura del Comune, Gaetano Paglialonga, sostiene con entusiasmo l’iniziativa, volta a promuovere la cultura dell’olio e a valorizzare i produttori locali.

L’evento ospiterà olivicoltori visionari, sommelier dell’olio, cuochi e panificatori d’eccellenza, innovatori del gusto e giornalisti gastronomici internazionali. Tutte le attività sono gratuite, ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 320.3869243 o tramite il sito www.settimanadellolio.it.

Il programma della manifestazione

Domenica 24 agosto apre la Settimana dell’Olio alle ore 10.30 presso Tenute Il Mandrione con l’incontro “A tu per tu con il produttore”, protagonista Pietro Intini. Nel pomeriggio, alle 17.00, la suggestiva esperienza di pesca e degustazione di oli “Pesca e Olio” sul Trabucco di Santa Croce. Alle 19.00, masterclass di cocktails all’extravergine al ViestHouse B&B con il bartender Riccardo Santovito, mentre alle 21.00 Nerina Di Nunzio presenta il “Progetto Biodiversità: Kefir di mandorla & Olio” a Marina Piccola.

Lunedì 25 agosto si parte alle 10.30 al Villaggio Elisena con Olio De Carlo, mentre nel pomeriggio all’Agriturismo Le Fronde si esploreranno gli abbinamenti olio-cibo con Giuseppe Cupertino. La giornata si conclude alle 20.30 con la Tasting Experience guidata dai tecnici dell’associazione Oleum e l’assaggio dei vincitori del concorso Mignola d’Oro - Gargano Extra Virgin Olive Oil Awards.

Martedì 26 agosto inizia con una sessione di meditazione tra gli ulivi alle ore 8.00 e prosegue con la visita al frantoio Oleificio San Luca. Nel pomeriggio, laboratori per bambini con l’Associazione Pandolea e assaggi guidati di sottoli pugliesi con Mara Nocilla a Marina Piccola.

Mercoledì 27 agosto segna la novità dell’apertura ai Paesi Baltici, con incontri con i giornalisti gastronomici lituani Paulius Jurkevicius e Jurgita Jurkevicione sul mercato dell’extravergine. La sera, show cooking lituano-italiano a Marina Piccola e il concerto di musica classica tra gli ulivi presso l’Azienda Agricola Biologica Primofiore.

Giovedì 28 agosto, ultima giornata, inizia con passeggiate tra gli ulivi secolari e workshop di degustazione all’Azienda Agricola Agalliu Eralda. Seguiranno incontri con la Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti, degustazioni guidate e la performance “Pizza in Piazza” con Diego Vitagliano e Luciano Pignataro. La manifestazione si chiude alle 21.00 con il talk “La Settimana dell’Olio e Mignola d’Oro: percorsi virtuosi dei produttori garganici”, con la partecipazione di istituzioni e produttori locali.

Tutte le sere, dalle 20.00, Marina Piccola ospiterà il Mercatino dei Produttori, con 16 casette dedicate agli oli più pregiati del Gargano e musica live. Tra i partner dell’evento figurano Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Oleum e Associazione Pizzaioli Garganici, mentre media partner è FoodConfidential e sponsor tecnici Acqua Orsini, Tesori d’Apulia, Gargano Dry Gin e Cianfano.

Un appuntamento imperdibile per celebrare la cultura, la tradizione e l’innovazione dell’olio extravergine di oliva, tra gusto, saperi antichi e paesaggi unici del Gargano.