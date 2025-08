Viva! Festival 2025: la seconda giornata si accende con soul, rap e visioni urban

ph_Francesco Speranza

BARI - Il Viva! Festival prosegue la sua corsa nel cuore della Valle d’Itria con una seconda giornata che promette emozioni profonde e suoni stratificati, tra soul, r’n’b e rap d’autore. A salire sul palco sarà Greentea Peng, alias Aria Wells, tra le voci più originali della scena britannica contemporanea. Il suo stile, sospeso tra trip-hop, psichedelia e spiritualità ribelle, ha trovato nuova forza nell’ultimo album “Tell Dem It's Sunny”, uscito nel marzo 2025, in cui ha affrontato temi come la maternità e la salute mentale con una scrittura cruda e consapevole.

Accanto a lei si esibirà Ele A, talento emergente del rap italiano. Con un background che unisce il conservatorio e il rap underground, Eleonora Antognini ha saputo imporsi grazie a lavori intensi come “ZERODUE DEMO” e “Acqua”, che l’hanno consacrata tra le voci più autentiche e sensibili del panorama urban nazionale.

L’atmosfera si scalderà ulteriormente con il DJ set esclusivo dei Jungle, per la prima volta live in Italia in questa formula. La band britannica, vincitrice del BRIT Award 2023 come miglior gruppo, è tra i nomi di punta del soul-funk elettronico. Con hit come “Back on 74” e album come “Volcano”, i Jungle sono sinonimo di groove magnetico e live show spettacolari.

La notte proseguirà con la Shablo Street Jazz Band, guidata da Shablo, figura centrale della scena hip hop italiana e reduce dal suo primo Sanremo. Il tour che prende forma nel 2025 rappresenta un ritorno alle radici jazzistiche del suono black contemporaneo. Sul palco, accanto a lui, ospiti speciali del calibro di Tormento, Joshua Bale e Mimì.

Completano la line-up due progetti che raccontano l’evoluzione più sperimentale della musica urban. Studio Murena porterà il suo mix di jazzcore, elettronica e testi penetranti, mentre Yunè Pinku, giovane produttrice anglo-malese, trasporterà il pubblico in un viaggio tra UK garage, house e suggestioni gotiche, con le atmosfere visionarie del suo EP “Scarlet Lamb”.

Extra Viva! – Le parole per capire

Sabato 2 agosto sarà anche una giornata di riflessione e confronto. Alle 18.00, al Kiatz, sarà protagonista Ghemon, artista trasversale capace di unire musica, parole e ironia. In dialogo con Luca De Gennaro, tra i più autorevoli esperti italiani di cultura pop, si parlerà di trasformazione e creatività.

Alle 19.00, nella Villa Comunale di Locorotondo, Cecilia Sala e Paolo Giordano si confronteranno sul tema del racconto dei conflitti globali. Tra cronaca, letteratura e responsabilità giornalistica, sarà un’occasione per interrogarsi sul modo in cui l’informazione influisce sulla percezione del presente.

Domenica 3 agosto – Il saluto all’alba con Christian Löffler

La chiusura del festival sarà affidata a un evento suggestivo: il set all’alba di Christian Löffler, sulla spiaggia di Cala Diavolo a Monopoli. Il produttore tedesco accompagnerà il sorgere del sole con la sua elettronica atmosferica e contemplativa, in un’esperienza riservata agli abbonati. Con album come “A Forest”, “Mare” e il recente “A Life”, Löffler ha saputo creare un linguaggio musicale intimo e universale.

A concludere il programma di Extra Viva! sarà l’incontro tra Paolo Giordano e Daniele Raineri, giornalista esperto di scenari bellici. Nel sagrato della Chiesa Madre di San Giorgio Martire, il dialogo si concentrerà su geopolitica, crisi internazionali e il ruolo dell’informazione oggi.

Viva! Festival: il battito della Valle d’Itria

Il Viva! Festival è molto più di un evento musicale: è un organismo vivente che respira in sintonia con la Valle d’Itria, tra natura, musica e cultura. Ogni elemento – dagli artisti al pubblico – contribuisce a un ecosistema in costante dialogo, dove ogni battito diventa espressione di un’energia collettiva condivisa.

Anche nel 2025 il festival conferma come location dei live l’Arena Valle d’Itria, ai margini del borgo di Locorotondo, punto d’incontro tra paesaggio, storia e innovazione. Una scelta che rafforza il legame con il territorio e permette al festival di espandersi in un dialogo continuo con il borgo e i suoi spazi più suggestivi.

I biglietti sono disponibili su Dice.fm, con possibilità di abbonamento o ingresso giornaliero a prezzo ridotto per chi arriva entro le 20.30. È inoltre attivo un servizio navetta da Locorotondo per raggiungere Cala Diavolo, sede del “The Unusual Coffee Party by Lavazza”. Per agevolare l’accesso all’Arena, sono previsti due parcheggi a pagamento situati a pochi metri dalla location.

Organizzato da Turné, il Viva! Festival continua a distinguersi come uno degli appuntamenti più rilevanti della scena musicale europea, capace di fondere avanguardia e radici, innovazione e identità locale. Un’esperienza unica nel panorama dei festival italiani.