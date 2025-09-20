20 anni di rievocazioni: Taranto celebra la sua storia con “La Battaglia dell’XI secolo”

TARANTO - Taranto si prepara ad ospitare uno degli eventi di rievocazione storica più importanti a livello nazionale:, che tornerà ilsul Mar Piccolo, in zona Battendieri. Non si tratta solo di un evento spettacolare, ma di un progetto mirato alla valorizzazione del territorio e alla conoscenza del proprio passato, promosso dall’associazione, che quest’anno festeggia

Giunta alla sua XIV edizione, la Battaglia ricostruisce gli scontri tra Normanni e Bizantini, coinvolgendo oltre 200 rievocatori provenienti da circa 20 associazioni italiane ed europee. I partecipanti offriranno ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, cultura e vita quotidiana medievale, tra dame, cavalieri, artigiani, musici e artisti dell’epoca.

«Le nostre iniziative – spiega il presidente dell’associazione, Vito Maglie – mirano a valorizzare il patrimonio culturale immateriale, storico e ambientale del territorio. Questo progetto si inserisce in un percorso più ampio di promozione culturale e turistica, che include attività didattiche nelle scuole e itinerari di turismo lento con i “Cammini della Battaglia”, tra antiche carraie e paesaggi storici legati alla Via Appia».

Fondata nel 2005, l’associazione si occupa di divulgazione storica, culturale e ambientale e di rigenerazione sociale. Gli eventi di living history permettono di far rivivere l’identità storico-culturale della città e di offrire esperienze didattiche e spettacolari a cittadini e turisti. Durante la Battaglia dell’XI secolo sarà possibile passeggiare tra le tende storiche, osservare combattimenti filologicamente ricostruiti e seguire i narratori Massimo Cimaglia, Giovanni Guarino, Giuseppe Ranoia ed Emanuele Asprella. La guida Enza Tomaselli accompagnerà i visitatori alla scoperta delle bellezze del Mar Piccolo. L’evento si realizza in collaborazione con Assoraider, sezione “Deri” Taranto 1.

L’ingresso prevede un contributo associativo di 8 euro a persona per una giornata e 10 euro per entrambe. L’accesso è gratuito per i bambini sotto i 10 anni. I biglietti possono essere acquistati al botteghino o tramite prevendita online al link https://www.cavalieriterretarentine.it/batt.../acquista-ora/ . Gli orari dell’evento sono sabato 13 settembre dalle 16:00 a mezzanotte e domenica 14 dalle 10:30 alle 22:00.

Per il suo valore culturale e storico, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, della Regione Puglia (Polo Arte Cultura Turismo) e del Comune di Taranto.