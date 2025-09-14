88ª Fiera del Levante: “Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede”

BARI – La Regione Puglia torna protagonista alla Fiera del Levante con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dall’innovazione idrica all’idrogeno verde, dalle politiche di genere all’empowerment femminile, fino alla mobilità sostenibile, alla cultura e all’enogastronomia.

Il claim scelto, “Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede”, sottolinea l’impegno della Regione nel presentare i risultati raggiunti e le prospettive future in ambiti strategici per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio.

Focus sull’acqua e l’idrogeno

Grande spazio al Mediterranean Water Forum 2025 (Pad. 152 – Sala 1), con tavoli tecnici e panel dedicati alla governance del servizio idrico integrato, alla lotta contro le perdite e all’innovazione tecnologica per la sostenibilità delle reti. Presenti il presidente Michele Emiliano, i vertici di Acquedotto Pugliese e dell’Autorità Idrica Pugliese, oltre a esperti e rappresentanti istituzionali nazionali ed europei.

Parallelamente, nella Sala 2, l’evento “H2 Puglia 2030” mette al centro l’idrogeno come risorsa strategica per la transizione energetica, coinvolgendo università, aziende e stakeholder in un dialogo sulle Hydrogen Valleys, la mobilità sostenibile e le filiere innovative.

Politiche sociali, di genere e welfare

La Puglia porta in Fiera anche temi cruciali di inclusione e diritti. Nella Sala 3 si terrà il convegno “Empowerment femminile e violenza di genere”, con testimonianze e analisi sul campo, seguito da performance artistiche nell’ambito della campagna regionale “GeneriAmo”. Sempre in giornata, l’incontro “Le azioni e i risultati dell’Agenda di genere” farà il punto su cinque anni di politiche regionali.

Infrastrutture, mobilità e territorio

La Sala 4 sarà dedicata al futuro dei trasporti con “La Puglia che si muove”, presentando gli interventi di ammodernamento della rete ferroviaria finanziati da PNRR e programmazione 21/27. Sempre nello stesso padiglione, focus anche su sostenibilità, innovazione urbana e cooperazione transfrontaliera con l’Albania grazie alla nascita del nuovo corso di laurea internazionale in Architecture Sciences for Heritage.

Ambiente e sostenibilità

Ad Apulia Digital spazio alla “Rivoluzione verde”, con gli obiettivi raggiunti e le nuove traiettorie della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, la qualità dell’aria, la biodiversità e l’economia circolare.

Cultura ed enogastronomia

Non mancherà il gusto, con “Puglia mare che nutre” (Pad. 96 – Area FEAMPA): tre talk show tematici dedicati alla tutela delle risorse marine, seguiti da show cooking con vini e prodotti locali.