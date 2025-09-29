A Lecce dal 27 al 29 novembre 2025 il DIGEAT Festival Internazionale



Dedicato su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro





LECCE - Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Mario Nobile, direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Helga Cossu, responsabile Digital Identity e Outreach Officer presso Leonardo sono solo alcuni degli oltre 100 ospiti attesi a DIGEAT - Festival internazionale su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro che si terrà in Puglia, a Lecce, dal 27 al 29 novembre 2025.





Tre giornate dense di appuntamenti - da mattina a sera - ospitati in contemporanea tra musei, palazzi storici e luoghi di pregio del capoluogo salentino: un evento diffuso tra le architetture barocche per parlare di architettura del digitale, attraverso approfondimenti, formazione di alto livello e networking con alcuni dei maggiori esperti nazionali e internazionali del settore, ma anche occasioni di intrattenimento culturale, produzioni artistiche, momenti di convivialità, anche attorno al cibo, durante i quali ‘mangiare analogico’ mentre si discute di come ‘mangiamo digitale’.





DIGEAT Festival è un progetto di Digitalaw Srl (www.digitalaw.it) realizzato in co-branding con la Regione Puglia rivolto a imprese e imprenditori, pubbliche amministrazioni, avvocati, ingegneri, consulenti IT, archivisti, commercialisti, responsabili HR, medici, neolaureati e studenti, ma anche ad appassionati e curiosi di digitale.





"A MOMENTARY LAPSE OF REASON"





È il titolo scelto per questa prima edizione: dall’omonimo album dei Pink Floyd, richiama la necessità urgente di riattivare un pensiero critico e consapevole in una società digitale dominata dalla freneticità e da considerazioni spesso superficiali.





IL PROGRAMMA





La giornata di giovedì 27 novembre sarà interamente dedicata alla FORMAZIONE SPECIALISTICA, con 3 laboratori professionalizzanti a ingresso riservato con ticket su Data protection & Cybersecurity, Digitalizzazione & Archivi, e Intelligenza artificiale & Compliance: un'occasione per arricchire la propria esperienza formativa, fare networking, confrontarsi con docenti prestigiosi.

Venerdì 28 novembre focus su DIVULGAZIONE E DIBATTITO, con 5 macroaree tematiche - Data protection, Identità digitali, documenti e firme elettroniche, Intelligenza artificiale, Cybersecurity e Cultura digitale - approfondite trasversalmente in 4 settori specifici: PA, Business & Finance, eHealth, Etica e Diritto, per un totale di 24 panel gratuiti che vedranno il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, esperti e realtà nazionali e internazionali.

Sabato 29 novembre DIALOGO CON LE ISTITUZIONI, con il convegno di chiusura che vedrà il coinvolgimento di enti, organismi, associazioni nazionali, per fare un bilancio su quanto emerso nelle giornate precedenti, raccogliere spunti e dialogare con la cittadinanza sul futuro digitale. Modera la giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, per Rai1 autrice e conduttrice di CODICE, programma televisivo di divulgazione scientifica, tecnologica e sociale, e INFOSFERA, rubrica sul digitale.

Gli appuntamenti di venerdì e sabato sono ad ingresso gratuito previa registrazione.

I luoghi del festival: Castello Carlo V, Ex Convitto Palmieri, MUST - Museo Storico della Città di Lecce, Palazzo Turrisi Palumbo, Ex Conservatorio Sant'Anna, Museo Sigismondo Castromediano.





ASPETTANDO DIGEAT





Sabato 3 ottobre 2025 le sale dell’Hilton Garden Inn di Lecce accoglieranno l’evento formativo "I professionisti tra etica, norme, tecnologia. I ruoli e le responsabilità nel governo della transizione digitale". Organizzato da Studio Legale Lisi e Anorc con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e della Fondazione Aymone e degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Lecce.

L’evento, accreditato per tre crediti formativi da parte dei tre ordini patrocinanti, si presenta come anteprima del DIGEAT Festival, anticipandone parte dei temi.

Orario: 15:30 - 18:30.





IL PROGETTO EDITORIALE DIGEAT





DIGEAT Festival è la trasposizione fisica del progetto editoriale DIGEAT (www.DIGEAT.info) nato a marzo del 2024 ma che rappresenta il coronamento di un percorso di continua crescita e trasformazione culturale durato quasi vent’anni. DIGEAT è uno spazio virtuale dove esperti, professionisti o curiosi interessati a comprendere a fondo il digitale possono trovare risorse, opinioni articolate e spunti di riflessione che vanno oltre la mera esposizione dei fatti.

Digitalaw da oltre dieci anni si occupa di consulenza specialistica e formazione professionale nel campo del diritto applicato all’informatica. Oggi sviluppa ulteriori servizi innovativi per accompagnare imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione digitale.

Per ulteriori informazioni su questa ed altre iniziative organizzate da Digitalaw: segreteriadl@digitalaw.it





INFORMAZIONI:

DIGEAT FESTIVAL

Un progetto DIGITALAW

27, 28, 29 novembre 2025

LECCE

Dal 27 al 29 novembre a Lecce, il festival internazionale su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro

Tre giorni di approfondimenti, formazione di alto livello e networking, con i migliori esperti nazionali e internazionali del settore, ospitati in musei, palazzi storici e luoghi di pregio della città barocca.

Pasquale Stanzione, Mario Nobile, Helga Cossu tra gli oltre 100 ospiti