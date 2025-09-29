Fine mandato per Lippolis alla Presidenza di Confindustria Brindisi, il riconoscimento del Comune di Ostuni



OSTUNI (BR) - Domani, martedì 30 settembre 2025, terminerà il mandato pro tempore di Presidente di Confindustria Brindisi di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese. - Domani, martedì 30 settembre 2025, terminerà il mandato pro tempore di Presidente di Confindustria Brindisi di Gabriele Lippolis, imprenditore ostunese.





Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, esprime a nome dell’Amministrazione comunale un sentito ringraziamento a Lippolis per l’impegno profuso in questi anni al servizio del tessuto produttivo provinciale e per il contributo costante al dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali.





"Il percorso di Gabriele Lippolis – sottolinea il sindaco Pomes – ha rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo imprenditoriale e per lo sviluppo del territorio. Come amministrazione vogliamo riconoscere la dedizione, la visione e la capacità di rappresentare la provincia di Brindisi e la Puglia con autorevolezza e passione. Siamo certi che continuerà a portare il suo contributo prezioso come imprenditore e come cittadino ostunese".



