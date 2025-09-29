Biancaneve in scena a Bari: l’ironica rilettura della favola dei fratelli Grimm

BARI – L’Anonima G.R. torna a incantare il pubblico con, uno dei suoi più grandi successi, debutto nel 1987 e più di 1.500 repliche negli anni. La rielaborazione teatrale di Dante Marmone sarà in scena alsabato 4 ottobre alle 20.30, domenica 5 ottobre alle 19.00, sabato 18 ottobre alle 20.30 e domenica 19 ottobre alle 19.00.

Con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Brando Rossi, Antonello D’Onofrio e Claudio Giovanniello, la regia è dello stesso Dante Marmone.

La storia

“Biancaneve” è un’ironica rilettura destinata a un pubblico adulto, ma amata anche dai più giovani. Ambientata in un italiano baresizzato, la favola assume una forte impronta regionale. Gli attori interpretano tutti i personaggi, con continui cambi di ruolo. Biancaneve non è più la fanciulla dolce e timida, ma una donna disincantata e smaliziata, costretta a difendersi dalla matrigna. Lo specchio vivente teme la regina, i sette nani sono mutati dall’inquinamento e alcuni sopravvivono solo come uomini di statura normale, e la vecchia strega altro non è che un’altra trasformazione della regina. Anche il Principe Azzurro ha un ruolo sui generis, inconsapevole protagonista di un colpo di scena finale.

Biglietti e informazioni

Il prezzo dell’intero platea è di 21 euro più prevendita e commissioni, mentre il ridotto platea è di 18 euro più prevendita e commissioni. L’intero galleria costa 18 euro più prevendita e commissioni, il ridotto galleria 15 euro più prevendita e commissioni. Le tariffe ridotte sono riservate agli accompagnatori di persone con disabilità, ai titolari di Disability Card, ai bambini sotto i 10 anni, agli over 65 e ai convenzionati con AncheCinema.

I biglietti sono disponibili online su bit.ly/biancaneve2025. Il botteghino è aperto su appuntamento via SMS o WhatsApp al numero 328 25 49 669 dalle 17.00 alle 20.00.

Parcheggi consigliati: Bari Centrale P1 bit.ly/PARCHEGGIObaricentrale e Interparking GestiPark Battisti bit.ly/PARCHEGGIOgestipark.

Per aggiornamenti sugli eventi: bit.ly/Eventibari.