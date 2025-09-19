Abriola: trovato morto Nunzio Sblendido, 35enne scomparso lo scorso 15 settembre

ABRIOLA – È stato ritrovato senza vita Nunzio Sblendido, il 35enne di Abriola scomparso lo scorso 15 settembre. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un canale ad Arioso, poco distante dal casello ferroviario, lungo una linea dismessa, nei pressi del luogo dove era stata trovata la sua auto, una Citroen C3, ferma e chiusa a chiave.Secondo le prime informazioni, il corpo era a torso nudo e presentava un ematoma alla testa. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulle cause del decesso, in quanto le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti approfonditi.Le ricerche erano proseguite senza sosta fin dalle prime segnalazioni, con la Prefettura di Potenza che aveva subito attivato il piano di ricerca. L’operazione, coordinata dalla Questura del capoluogo lucano, ha visto il coinvolgimento di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e circa venti volontari del Gruppo lucano di Protezione Civile. Sul campo sono stati utilizzati anche un elicottero, droni e due unità cinofile.Ieri era stato ritrovato anche un borsello, elemento che aveva dato nuove indicazioni agli inquirenti sulle possibili ricerche dell’uomo. Le indagini continuano per chiarire la dinamica della tragedia.