Accoltellamento a Foggia: senegalese ferito davanti a una rivendita di kebab

– Momenti di paura in serata tra via Piave e via Podgora, dove un giovane senegalese di circa 30 anni è stato accoltellato da un altro cittadino africano.

Il ferito è stato colpito all’addome e alla schiena ed è stato immediatamente soccorso dal 118, che lo ha trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni: non è in pericolo di vita.

L’aggressore è fuggito a piedi e al momento è ricercato dalla polizia locale. Determinanti per le indagini saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso l’intera scena.

L’episodio si è verificato in uno dei punti di maggiore aggregazione dei migranti nei pressi della stazione ferroviaria, dove da tempo residenti e commercianti segnalano un clima di insicurezza dovuto anche a frequenti risse tra stranieri.