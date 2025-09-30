Parco in Festa 2025: sport, arte e cultura per la comunità di Brindisi

BRINDISI – Torna al Parco Buscicchio la quinta edizione di, l’iniziativa promossa da Legami di Comunità per celebrare il valore della socialità, della partecipazione e dell’incontro tra generazioni attraverso sport, arte e cultura.

La giornata prende il via alle ore 9.00 con l’Assemblea pubblica di Legami di Comunità, alla quale partecipano tutti i soci della cooperativa, con i saluti del Vescovo di Brindisi, Mons. Intini.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, il parco si anima con attività sportive, tornei e prove pratiche delle discipline proposte dalle associazioni che operano all’interno, con un collegamento speciale con Marco Lavino, campione italiano di trampolino, che porterà la sua testimonianza al pubblico.

Alle 18.00 spazio alla presentazione delle attività della casa di quartiere di Parco Buscicchio, dedicate a bambini e adulti, per conoscere più da vicino le iniziative che valorizzano il quartiere durante tutto l’anno. Alle 18.30 è previsto un momento di lettura dedicato a Stefano Benni e l’esposizione dei libri della Biblioteca di Legami di Comunità.

La giornata si chiude alle 19.00 con l’aperitivo di comunità, momento di convivialità e accoglienza per tutti i partecipanti.

L’evento, ormai atteso ogni anno, mira a creare uno spazio di incontro e condivisione, restituendo al quartiere un luogo vissuto da generazioni diverse e valorizzando i talenti locali.

Parco in Festa è organizzato da Legami di Comunità in collaborazione con partner locali: ImmaginAbile, IC Sant’Elia Commenda, Parrocchia Cristo Salvatore, Parrocchia San Lorenzo da Brindisi, SEM “Sant’Elia Malatìa” Scuola popolare di teatro e arti urbane. L’iniziativa rientra nelle azioni dell’Avviso B “Manifestazioni 2025” della Regione Puglia e nei progetti “Non solo periferia” e “Scuole Aperte e Partecipate in rete”, selezionati da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Info e contatti: +39 340 269 1636 | portineria@legamidicomunita-br.it