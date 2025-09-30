Serie B, sesta giornata: Bari impatta 2-2 contro la Virtus Entella a Chiavari

CHIAVARI – Turno infrasettimanale per la sesta giornata di Serie B con la sfida tra Virtus Entella e Bari. I liguri, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro l’Avellino, affrontano i pugliesi con determinazione, ma il match si conclude sul 2-2, un risultato che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Chiappella, autrice di una prestazione dominante.

Il Bari, apparso spesso dormiente e confusionario, sblocca il match nel primo tempo grazie a Matthias Verreth. Il play biancorosso sorprende Colombi con un tiro da distanza dopo un uno-due con Pagani, firmando l’unica azione degna di nota della prima metà. I liguri, invece, faticano a concretizzare, complice un fuorigioco di Benedetti al 26′ e un baricentro troppo arretrato dei pugliesi che limita le iniziative offensive.

Nella ripresa cambia la storia. La Virtus Entella parte forte e pareggia subito al 48′ con Tommaso Fumagalli, autore di un potente tiro solitario che trafigge Cerofolini. La squadra di Chiappella continua a spingere e trova il vantaggio con Andrea Tiritiello, che finalizza di rovesciata su palla inattiva di Benali, firmando un capolavoro tecnico. Una seconda rete annullata all’Entella al 73′ per fuorigioco di Marco Dalla Vecchia non cambia l’inerzia della partita, con i liguri padroni del gioco e il Bari in difesa, confuso e privo di identità.

I biancorossi riescono a strappare un punto prezioso solo nel finale, grazie alla rete in mischia di Andreas Gytkaer, che ristabilisce la parità e salva il Bari da una sconfitta che sarebbe stata pesante sul piano del morale.

Una prova che evidenzia le difficoltà dei pugliesi lontano dal San Nicola e la necessità di ritrovare compattezza e personalità per affrontare le prossime sfide del campionato.