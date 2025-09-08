Al Circolo Unione di Bari, serata di solidarietà per l’Associazione “Gabriel ODV”

















- Mercoledì 10 settembre alle ore 20,30 si svolgerà presso il Circolo Unione di Bari (sede estiva di Torre a Mare), presieduto da Giacomo Tomasicchio, l’evento “Musicando estate 2025 – Coro Gabriel Lucia Greco”.Il coro Gabriel nasce all’interno dell’Associazione “Gabriel ODV”, composto da pazienti oncologici, infermieri e volontarie, diretti da Lucia Greco. Il coro coniuga l’amore per la musica con la solidarietà verso chi soffre ed ha avviato un percorso artistico mediato da una valenza di grande impatto sociale. Il coro ha inciso un CD dal titolo “Un Sogno tra le Note” (edizioni musicali Sorriso), i cui proventi saranno destinati interamente all’umanizzazione delle cure oncologiche del reparto “Don Tonino Bello” dell’I.R.C.S.S. Giovanni Paolo II di Bari diretto dal dott. Gennaro Palmiotti, Il Coro, attraverso la musica e il canto, intende realizzare un sogno. Per questo, nel 2018 ha inciso un CD professionale del quale sono state realizzate ben due ristampe. Contro il tumore non basta curare il corpo. A rimanere ferita è l’anima: il canto corale, pertanto, diventa così lo strumento per riappropriarsi della propria esistenza; la scelta dei brani, occasione per comunicare le emozioni. Il Coro Gabriel - Lucia Greco coniuga l’amore per la musica con la solidarietà verso chi soffre ed ha avviato un percorso artistico di grande impatto sociale.Si esibiranno due solisti d’eccezione, Alessandra Alemanno, vocal coach, e Davide Trotti, professionista, ma anche ottimo infermiere. Il Coro è diretto da Alessandra Stallone, docente di pianoforte Coordinatrice del Coro e responsabile della sezione musica della Associazione Gabriel, la prof. Anna Maria Sallustio, già docente al Conservatorio di Bari.Al mix, invece, l’insostituibile Biagio Cipriani, bancario di professione, musicista per amore. Alla indimenticabile maestra Lucia Greco, l’Associazione Gabriel ha intitolato un Premio Nazionale riservato ai Cori classici, conferito, ogni anno, nell’ambito del Concorso Musicale Mediterraneo organizzato dalle prof. Maestre Annamaria e Damiana Sallustio, quest’ultima coordinatrice musicale dell’evento, e dalla Associazione Art Ionica presieduta dal Maestro Massimiliano Monopoli.Si accede solo per invito.