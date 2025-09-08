Trinitapoli: interventi di disinfestazione negli edifici scolastici





MICHELE MININNI - In continuità con quanto già anticipato martedì scorso, si informa tutta la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco di Feo e di concerto con l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia, Tonia Iodice, ha avviato una serie di interventi mirati di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione in tutti i plessi scolastici del territorio. Inoltre, in risposta al fenomeno della West Nile, è stato predisposto un intervento straordinario di disinfestazione adulticida e antialare, volto a contrastare la proliferazione delle zanzare portatrici del virus e garantire una maggiore sicurezza sanitaria.





Obiettivo dell’Amministrazione Comunale: Consentire ai nostri ragazzi, ai nostri figli, di iniziare il nuovo anno scolastico in un ambiente sano, decoroso e sicuro, tutelando la salute pubblica e promuovendo il benessere collettivo. L’Assessore all’Ambiente, Tonia Iodice, ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e la sensibilità dimostrata, e rinnova il proprio impegno per una comunità più vivibile e attenta alla salute dei più giovani: “Uniti per il benessere dei nostri bambini. Per una scuola che accoglie, protegge e cresce.”





Il Sindaco: Avv. Francesco di Feo

L’Assessore all’Ambiente ed Ecologia: Tonia Iodice









