Alessandro Delli Noci rinuncia alla candidatura alle regionali: “Grazie per avermi tenuto in piedi”

BARI - Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha annunciato tramite un post sui social che non si presenterà alle prossime elezioni regionali. L’ex assessore si era dimesso lo scorso giugno a seguito di un’inchiesta per corruzione e frode.

Nel lungo messaggio, Delli Noci ha espresso gratitudine verso chi lo ha sostenuto in questi mesi difficili. “Mi avete tenuto in piedi. È questa l’unica grande verità di questi mesi infiniti e dolorosi. Mi avete ricordato ogni giorno chi sono, cosa ho fatto nella mia vita politica, le nostre battaglie e le speranze per una Puglia migliore”, scrive.

L’ex assessore sottolinea il rispetto per la magistratura e il suo impegno politico, spiegando che la decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale è stata condivisa con la sua famiglia e con il candidato presidente Antonio Decaro, ritenuta “non opportuna in questo momento”.

Delli Noci ha poi affrontato il tema delle pressioni mediatiche e del giustizialismo: “Il giustizialismo, ben diverso dalla giustizia, mi ha colpito di nuovo, più forte, e lasciato senza la forza recuperata. Grazie per aver sperato con me, per aver combattuto con me, per la fiducia, la stima, la lealtà”.

Conclude il post ricordando la sua vita privata e l’importanza dei piccoli affetti: “Oggi è il compleanno della mia Beatrice, vorrei fosse il mio unico pensiero felice. Vi abbraccio uno ad uno”.