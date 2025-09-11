Crispiano, ambulanza bloccata per oltre 10 minuti al passaggio a livello: la denuncia di FdI

CRISPIANO - Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, un’ambulanza impegnata in servizio d’urgenza sarebbe rimasta bloccata per oltre 10-15 minuti davanti a un passaggio a livello a Crispiano, sulle Ferrovie del Sud Est. L’attesa delle barriere ha rallentato l’intervento sanitario, con possibili gravi conseguenze sulla tempestività dei soccorsi.

A denunciare l’accaduto è il capogruppo di FdI, Renato Perrini, che sottolinea come non si tratti di un episodio isolato, ma di una criticità che si ripete quotidianamente. Perrini chiede al direttore generale di FSE, Botti, e alle autorità competenti di intervenire per ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello, garantire procedure che permettano il passaggio prioritario ai mezzi di soccorso e pianificare interventi strutturali per migliorare la sicurezza e la viabilità.