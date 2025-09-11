Legge sulle nomine: Laricchia (M5S) critica l’assenza dei consiglieri in commissione

LECCE - Mentre i bambini tornano a scuola, per i consiglieri regionali pugliesi le vacanze sembrano non essere ancora finite. A sottolinearlo è la consigliera del M5S Antonella Laricchia, che denuncia l’ennesima assenza del numero legale nella II Commissione, dove erano previsti importanti esami e decisioni.

Tra i punti all’ordine del giorno vi erano le candidature per il collegio sindacale di Puglia Sviluppo, il collegio dei revisori dei conti di Ager, il revisore unico della Fondazione Life Science Hub Puglia e il parere per il rinnovo del direttore generale di ARIF. Oltre a ciò, la commissione avrebbe dovuto discutere gli emendamenti al disegno di legge n.93, mirato alla revisione della normativa sulle nomine regionali, elaborati in sottocommissione.

“La legge dà al Consiglio strumenti per rendere le procedure più trasparenti e meritocratiche – dichiara Laricchia –. Troppo spesso, nelle nomine, più che le competenze si è tenuto conto di questioni politiche, ignorando i curricula dei candidati. Continuerò a battermi affinché questo non accada più”.

La consigliera auspica che per la prossima seduta di commissione le vacanze dei colleghi siano terminate, permettendo così il regolare svolgimento dei lavori e delle decisioni fondamentali per la gestione delle nomine pubbliche.