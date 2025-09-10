Andria, condannato a sei anni e mezzo un noto pregiudicato per spaccio e resistenza

ANDRIA - Nei giorni scorsi, su ordine della, ladella Questura di Barletta-Andria-Trani ha arrestato un noto pregiudicato, destinatario di una sei anni e sei mesi di reclusione.

Il provvedimento

La condanna definitiva riguarda un provvedimento di unificazione di pene concorrenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto dei fatti

I reati risalgono al 2019, quando, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio nel centro di Andria, furono arrestate 9 persone. Il 45enne era considerato uno degli elementi di spicco dell’attività criminale. Nello stesso periodo era rimasto ferito durante una sparatoria ad Andria, in cui perse la vita un noto pregiudicato locale.

L’arresto

Il condannato è stato rintracciato presso la sua abitazione di Andria e trasportato alla casa circondariale di Trani per espiare la pena.