Gallipoli, turista piemontese di 77 anni muore durante una passeggiata in Baia Verde
GALLIPOLI - Tragedia ieri pomeriggio a Gallipoli, dove un turista piemontese di 77 anni è morto improvvisamente mentre passeggiava sul litorale della Baia Verde, con i piedi in acqua.
Il malore
L’uomo, in vacanza con la moglie da pochi giorni, è stato colto da un malore improvviso. Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, allertato da alcuni bagnanti presenti sul posto, ogni tentativo di soccorso è risultato vano: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.
Intervento delle autorità
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.
Un episodio che ha sconvolto la comunità locale e i turisti presenti in quella zona del Salento, ricordando l’importanza della prudenza anche durante momenti di relax in spiaggia.
