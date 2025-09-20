Andria, tragedia nella notte: muore a 17 anni rider in bici dopo lo scontro con un’auto

ANDRIA - Una tragedia ha scosso Andria nella notte. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale mentre stava lavorando come rider.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era impegnato in una consegna a domicilio quando la sua bici si è scontrata con un’auto in viale Virgilio, all’altezza dell’incrocio con via Ospedaletto. L’impatto è stato violento.

Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La notizia ha destato profonda commozione in città, dove il 17enne era conosciuto e stimato.