La terza giornata di Lectorinfabula tra scienza, cultura e potere digitale

– Il Festivalprosegue con la sua terza giornata, ricca di eventi che spaziano dallealla, fino all'influenza dei giganti del digitale. Il programma di domenicasi divide tra le sedi die il, offrendo un'occasione unica per riflettere sui temi più attuali della società contemporanea.

Appuntamenti a Putignano: Tra Scienza, Sport e Sostenibilità

La giornata a Putignano si apre alle 10:00 nella Sala Barletta della Biblioteca civica con un dibattito sulle neurotecnologie tra scienza, etica e società. L'incontro, fondamentale per comprendere gli sviluppi legati alla disabilità, vedrà la partecipazione del neurologo Giancarlo Logroscino e del conduttore di Rai Radio3 Scienza Marco Motta.

Alle 10:30, sul Giardino pensile del Museo civico, l'incontro "Avenida del sol" esplorerà il calcio come metafora di vita attraverso le storie di grandi campioni e di chi resta ai margini in Sud America. Ne parleranno il giornalista Darwin Pastorin e il docente Giorgio Simonelli.

Sempre alle 10:30, la Sala Laporta della Biblioteca civica ospiterà un focus sulla sostenibilità della cultura, con l'intervento di figure come Mauro Paolo Bruno della Regione Puglia, lo scrittore Vins Gallico e la vicepresidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Elena Gentile.

Non mancano le iniziative per i più giovani: "Lector ragazzi a merenda" proporrà letture itineranti per riscoprire il centro storico, con un evento che si terrà alle 10:45 in Piazza Santa Maria la Greca e un laboratorio a Bari, alla Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, a cura dell'illustratrice Emma Lidia Squillari.

Alle 11:00, l'attenzione si sposterà sulla satira, la censura e la libertà d'espressione, con i vignettisti Niels Bo Bojesen, Marilena Nardi e Kap.

L'impegno per l'ambiente sarà al centro dell'incontro "Le parole dell'ambientalismo" alle 11:30, con l'attivista Marica Di Pierri e la giornalista Cristiana Castellotti.

La mattinata si concluderà con "Le città del festival diffuso" alle 12:15, un appuntamento radiofonico con gli assessori alla cultura delle città coinvolte nel festival.

Eventi Speciali: Il Podcast “I Padroni del Mondo” a Bari e il Concerto a Putignano

Alle 18:00, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà l'imperdibile evento "I padroni del mondo", un podcast live di Rai Radio 3 che esplora l'influenza dei giganti della tecnologia. L'incontro vedrà la partecipazione di esperti come il giornalista scientifico Luca De Biase, la docente Francesca Lagioia e il filosofo Maria Rosaria Taddeo, che analizzeranno come un pugno di persone e le loro tecnologie stiano cambiando la geopolitica globale. I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Il festival tornerà a Putignano per il gran finale della giornata, con il concerto "Mediterraneo plurale" alle 21:00 nel Chiostro del Municipio. Il progetto, che rientra nel format della Scuola di reportage narrativo Leogrande, proporrà un percorso musicale attraverso melodie dimenticate di Sicilia, Puglia, Turchia e Tunisia, con le esibizioni di artisti come Cesare Basile e Antonio Castrignanò.

Il festival, promosso e organizzato dalla Fondazione Di Vagno, si avvale del sostegno di numerose istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, e della collaborazione di mediapartner come Rai Radio 3.