Arianna Arcara vince la prima edizione del Premio di fotografia Gioia Daunia

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE – La prima edizione del Premio di fotografia Gioia Daunia incorona Arianna Arcara con il progetto Bangers, un viaggio negli albori dell’adolescenza tra i borghi dei Monti Dauni. L’opera sarà presentata sabato 13 settembre a Castelluccio Valmaggiore.

Il premio, promosso da Spazio Murat con la curatela di Luca Musacchio, ha coinvolto i Comuni di Celle di San Vito, Faeto e Castelluccio Valmaggiore. Dal 19 al 24 agosto, tre artisti selezionati tramite open call – Arianna Arcara, Manuela Naddeo e Fabrizio Vatieri – hanno partecipato a una residenza fotografica, producendo opere ispirate ai territori e alle comunità locali.

Il progetto vincitore di Arcara racconta la vita dei ragazzi dei Monti Dauni, con particolare attenzione a Sveva, 11 anni, di Celle di San Vito, protagonista dello scatto principale. L’autrice spiega che il titolo Bangers si riferisce ai rondoni giovani, metafora dell’inizio dell’adolescenza: «Crescere è un atto sbilanciato fra resistenza, desiderio e permanenza», racconta Arcara.

La giuria, composta da Matteo Balduzzi, Adele Ghirri, Maria Giovanna Mancini e Antonio Ottomanelli, ha premiato Arcara «per la relazione tra opera e contesto geografico e sociale e per le potenzialità future dell’opera». La fotografa riceverà un premio di 4.000 euro e le sue tre fotografie saranno esposte in una mostra curata da Spazio Murat.

Gli altri due artisti selezionati hanno presentato i progetti Nel bianco delle mappe dimorano i leoni (Manuela Naddeo) e Il dono (Fabrizio Vatieri).

Prossimi appuntamenti di Gioia Daunia

La programmazione culturale prosegue con laboratori e incontri nei tre borghi. A Castelluccio Valmaggiore, il duo artistico Grossi Maglioni (Vera Maglioni e Francesca Grossi) condurrà Dolce Desiderare l’11 e 12 settembre, un laboratorio di creazione culinaria e tessile finalizzato a esplorare il desiderio e la creatività attraverso dolci e tovaglie ricamate.

A Faeto, Monica Del Vecchio di Womən guiderà il laboratorio Tra dovere e piacere o tra piacere e dovere? rivolto alle donne dei borghi, con l’obiettivo di creare una mappa dei talenti individuali e condivisi, promuovendo inclusività ed empowerment femminile.

