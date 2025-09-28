Aristocratico, mix di forza ed energia: il “Tacco Rosa Negroamaro Rosato IGP 2024”

- Il colore, delicatissimo, richiama l’alba sulle terre dove da secoli regna questo vitigno: il Salento (gli alberelli della Tenuta Stefàno, in quel di Cellino San Marco, Brindisi, hanno 40 anni).

Pedigree aristocratico quello del pluripremiato “Tacco Rosa Negroamaro Rosato 2024” (bacheca con molti premi).

La ricca flora intorno, soprattutto di piante spontanee, intensamente aromatiche, ma anche lo iodio di Adriatico e Jonio, lo contaminano e strutturano in modo persistente, lo arricchiscono di mistero e un’aura di nobiltà.

Irresistibili sorsi di forza e di energia, la cui presenza permane a lungo nel cuore, con un finale dolcemente asprigno che resta nella memoria e nel tempo.

Sposa bene il crudo di mare.