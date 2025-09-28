ATP Tokyo, fuori Berrettini e Darderi: vincono Ruud, Brooksby e Alcaraz

instagram

FRANCESCO LOIACONO – Giornata amara per il tennis italiano al torneo ATP di Tokyo. Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno del singolare: il romano si è arreso 7-6, 6-2 al norvegese Casper Ruud, numero uno del seeding. Niente da fare anche per Luciano Darderi, battuto 7-6, 6-1 dall’americano Jenson Brooksby.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, l’americano Brandon Nakashima ha superato 7-5, 6-3 l’ungherese Marton Fucsovics, mentre il danese Holger Rune si è imposto 6-4, 6-2 sull’americano Ethan Quinn. Vittoria in due set anche per lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha eliminato il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-3.

Nel doppio, spettacolo e match equilibrati: l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway hanno avuto la meglio al super tie-break 6-7, 7-6, 12-10 contro il messicano Santiago Gonzalez e l’olandese David Pel. Successo anche per gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, che hanno battuto i giapponesi Kaito Uesugi e Seita Watanabe 3-6, 6-4, 10-2.