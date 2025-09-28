Taranto, accoltellato dopo una lite: crolla in strada sanguinante

TARANTO – Momenti di paura ieri sera a Taranto, dove un uomo, dopo una lite avvenuta in un circolo ricreativo di via Generale Messina, è stato accoltellato.

Ferito e sanguinante, è riuscito a percorrere pochi metri fino a via Cesare Battisti, dove si è accasciato a terra davanti ai passanti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata.

Le sue condizioni non sono state ancora rese note. Sul caso indaga la Polizia, che sta cercando di ricostruire l’accaduto e identificare l’autore dell’aggressione.