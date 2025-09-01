Atomic Srl, i risultati del primo semestre: confermata la crescita a doppia cifra



Un percorso sostenuto da una strategia chiara



Questa performance si inserisce pienamente nel piano di sviluppo quinquennale 2024-2028, che prevede investimenti mirati in risorse umane, innovazione tecnologica e ottimizzazione dei processi aziendali.



"La crescita che stiamo registrando è il frutto di un lavoro costante e di un approccio metodico. I nostri risultati non sono casuali, ma il risultato di una strategia precisa, che punta alla solidità nel lungo periodo" – ha commentato



Nonostante l’aumento dei costi legati all’espansione, l’azienda ha mantenuto un margine operativo lordo del 4%, generando un utile lordo di 5 milioni al 30 giugno 2025.



Marcello Ricci



Un rafforzamento della governance aziendale



Parallelamente ai risultati economici,



Dal 15 luglio 2025, il nuovo Amministratore Unico è il Dott. Nunzio Spagnoli, professionista di alto profilo con una lunga esperienza in gestione e organizzazione aziendale, consulenza fiscale, societaria e tributaria.



​​"Il mio impegno sarà quello di guidare Atomic S.r.l. in una fase di consolidamento e ulteriore sviluppo, puntando su efficienza, innovazione e valorizzazione delle competenze interne" – ha dichiarato Nunzio Spagnoli, Amministratore Unico.



Il Dott. Spagnoli collabora con Atomic da anni come consulente contabile e fiscale, e questa conoscenza approfondita della realtà aziendale garantisce continuità strategica e un approccio immediatamente operativo.



Una visione per il futuro



La nuova struttura organizzativa, caratterizzata dall’inserimento e dalla valorizzazione di profili altamente specializzati, mira a:



rafforzare la governance

aumentare l’efficienza operativa

garantire una gestione sinergica e multidisciplinare delle diverse aree aziendali

Obiettivi per la seconda parte dell’anno



Con un primo semestre così positivo, Atomic S.r.l. guarda con ottimismo alla seconda metà del 2025. Tra le priorità:



ulteriore espansione internazionale, con attenzione ai mercati ad alto potenziale

consolidamento della presenza nella GDO e nel canale retail specializzato

sviluppo di nuove partnership commerciali per ampliare il portafoglio prodotti

Conclusione



Il primo semestre 2025 conferma che Atomic S.r.l. non solo mantiene il proprio slancio, ma è in grado di rafforzarlo attraverso una gestione attenta, investimenti mirati e una governance capace di affrontare le sfide del mercato globale.



L’equilibrio tra crescita economica, innovazione e consolidamento organizzativo rappresenta la base su cui l’azienda intende costruire i prossimi traguardi.



In un contesto competitivo e in continua evoluzione, Atomic S.r.l. si conferma un partner affidabile e lungimirante per clienti, fornitori e stakeholder, pronta a trasformare le opportunità in risultati concreti e duraturi.

