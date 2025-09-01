Leverano, al via i lavori di ristrutturazione del Mercato dei Fiori con 7 milioni dal PNRR

LEVERANO – Sono partiti oggi i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del, finanziati con oltreprovenienti dal

Il progetto, denominato FLORMERC 4.0, rientra nel programma nazionale per lo sviluppo della logistica agroalimentare e vede Leverano tra i soli due comuni pugliesi ammessi, classificatosi al sedicesimo posto su 32 proposte a livello nazionale.

L’intervento prevede una riqualificazione energetica e funzionale della struttura: nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento, celle frigorifere di ultima generazione, area ristoro, pannelli fotovoltaici su coperture e parcheggi, oltre a un sistema di recupero delle acque piovane. In programma anche l’acquisto di tecnologie logistiche avanzate, tra cui robot mobili autonomi (AMR), scaffalature pesanti e software per l’ottimizzazione dei trasporti.

«Questo finanziamento rappresenta uno dei risultati più rilevanti ottenuti dal nostro Comune negli ultimi anni» sottolinea il sindaco Marcello Rolli, che annuncia anche la realizzazione di una sala convegni e spazi attrezzati all’interno del complesso.

Per il consigliere delegato Rocchino Gatto, l’opera trasformerà il mercato «in un vero e proprio centro nevralgico per la gestione coordinata delle filiere orto-florovivaistiche ed enogastronomiche del territorio».

Durante i lavori, le attività del mercato saranno trasferite in una sede provvisoria sulla Provinciale Carmiano al km 2.