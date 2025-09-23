ATP 250 Chengdu: Musetti in finale, Tabilo sfida il talento italiano

FRANCESCO LOIACONO – Lorenzo Musetti vola in finale nel torneo ATP 250 sul cemento di Chengdu, in Cina. Il tennista italiano ha dominato in semifinale il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6-3, 6-1, centrando così l’accesso all’ultimo atto del torneo.

Nell’altra semifinale, Alejandro Tabilo ha avuto la meglio sullo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-4, 7-6, guadagnandosi la sfida finale contro Musetti.

Nei quarti di finale Musetti aveva superato 6-3, 6-3 il georgiano Nikolos Basilashvili, mentre Shevchenko si era imposto 7-6, 3-6, 6-2 sul giapponese Taro Daniel. Nakashima aveva battuto 6-3, 2-6, 7-6 l’americano Marcos Giron, mentre Tabilo aveva sconfitto 4-6, 7-5, 6-2 l’australiano Christopher O’Connell.

Anche nel torneo di doppio sono state definite le finaliste: Robin Haase e Costantin Frantzen hanno superato 6-2, 6-4 Patrik Thrac e Diego Hidalgo, mentre Vasii Kirkov e Bart Stevens hanno battuto 6-2, 6-4 Austin Krajicek e Luke Johnson, assicurandosi un posto nella sfida decisiva.