Bari, al Policlinico il concerto “Note di cura”: le colonne sonore più celebri dedicate a sanitari e cittadini

BARI – Domani, mercoledì 24 settembre alle ore 19.00, l’agorà coperta del padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari ospiterà il concerto “Note di cura” dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, diretta dal maestro Marco Grasso. Un appuntamento speciale, aperto a operatori sanitari, pazienti, studenti e a tutta la cittadinanza.

Il concerto, inizialmente previsto presso l’ingresso monumentale del Policlinico, è stato spostato al coperto a causa delle condizioni meteo, mantenendo invariati orario e programma.

L’iniziativa proporrà un percorso musicale tra alcune delle più celebri colonne sonore italiane e internazionali: dalle atmosfere poetiche e ironiche dei film di Massimo Troisi, con brani tratti da Il Postino e Non ci resta che piangere, fino alle indimenticabili melodie dei grandi maestri italiani Luis Bacalov, Ennio Morricone, Armando Trovajoli e Piero Piccioni.

Non mancheranno i capolavori di Henry Mancini, come The Pink Panther e Moon River, e le raffinate musiche dei film interpretati da Marcello Mastroianni, firmate da Carlo Rustichelli e dallo stesso Trovajoli.

Gli arrangiamenti portano la firma di Vittorio Pasquale e Christian Ugenti, su commissione dell’ICO Bari. Un vero viaggio sinfonico nel cinema, pensato come omaggio alla cura, all’arte e alla bellezza condivisa.