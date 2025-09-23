Serie A: Corrie Ndaba primo irlandese a esordire con il Lecce

FRANCESCO LOIACONO – Corrie Ndaba entra nella storia del Lecce diventando il primo calciatore irlandese a esordire in Serie A con i salentini. Il difensore ha fatto il suo debutto subentrando al 1’ del secondo tempo a Gallo nella partita contro il Cagliari, persa 1-2 al “Via del Mare” nella quarta giornata di andata.

Ndaba vanta un percorso ricco di esperienze: ha militato in club come Kilmarnock, Ipswich, Fleetwood, Burton Albion, Salford, Ayr United, Chelmsford, Hemel e Cherry Orchard, oltre a essere stato titolare in una gara con l’Irlanda Under 18 e aver giocato con le squadre giovanili dell’Ipswich.

Il difensore potrebbe partire titolare già domenica 28 settembre alle 18, nella sfida contro il Bologna al “Via del Mare”, valida per la quinta giornata di Serie A. L’obiettivo del Lecce in questa stagione resta la salvezza, cercando di consolidare la squadra nel massimo campionato.