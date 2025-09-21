ATP 250 Chengdu, Musetti vola ai quarti: battuto Prizmic in tre set

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del, sul cemento cinese,conquista il pass per i quarti di finale grazie al successo sul croato. L’azzurro, dopo un match combattuto e ricco di scambi intensi, si è imposto con il punteggio di, dimostrando grande solidità soprattutto nel set decisivo.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, il giapponese Taro Daniel ha rimontato l’olandese Tallon Griekspoor (3-6 6-4 6-3), mentre il kazako Alexander Shevchenko ha avuto la meglio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard al termine di una sfida equilibrata (6-7 7-6 6-4). Vittoria anche per il georgiano Nikolosz Basilashvili, che ha regolato in due set l’americano Mackenzie McDonald (6-2 7-6).

Spettacolo anche nel torneo di doppio, dove l’ecuadoregno Diego Hidalgo e l’americano Patrick Trhac hanno superato i padroni di casa Jie Cui e Tergel (6-2 6-3), conquistando i quarti di finale. Successo in due set (6-4 6-4) anche per la coppia formata dall’americano Vasil Kirkov e dall’olandese Bart Stevens contro gli australiani Tristan Schoolkate e Bernard Tomic. Infine, il tedesco Costantin Frantzen e l’olandese Robin Haase hanno eliminato al tie-break doppio gli esperti Nathaniel Lammons e Jean-Julien Rojer (7-6 7-6).