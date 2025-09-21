Arriva a Taranto la mostra “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra”

TARANTO - Dopo il grande successo ottenuto a Bologna, approda per la prima volta in Puglia, l’esposizione pittorica e sonora dedicata al grande cantautore bolognese. La mostra, ideata e curata dacon il patrocinio e il supporto della, sarà allestita a Taranto grazie ad, che la ospiterà nel nuovo spazio espositivo “Ex Deposito”, in via Niceforo Foca 30.

L’inaugurazione è in programma domenica 12 ottobre, preceduta da un evento speciale, mentre l’apertura al pubblico proseguirà fino al 31 dicembre. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket e Xceed.

Un viaggio immersivo tra arte e musica

Il percorso espositivo promette un’esperienza emozionante e multisensoriale che intreccia pittura, musica e tecnologia. In mostra ci saranno non solo le tele del pittore, urban e sound artist Kotè, ma anche fotografie e materiali originali provenienti dalla casa bolognese di Lucio Dalla. Rispetto all’edizione bolognese, l’allestimento tarantino includerà inoltre nuovi oggetti appartenuti al cantautore, una video-intervista inedita a Kotè e quattro nuove opere realizzate per l’occasione.

Lo stile di Kotè, caratterizzato dai celebri “volti a metà”, si nutre di influenze espressioniste, futuriste e pop, fuse con una lunga esperienza nel digitale e con una forte passione per la musica. Ogni dipinto è accompagnato da una traccia sonora ispirata a un brano di Dalla, arricchita da effetti inediti che amplificano i significati nascosti nelle tele, trasformando la visita in un viaggio intimo e onirico.

Il legame tra Dalla e la Puglia

La mostra rappresenta il cuore del progetto “Dalla e Taranto – Storia di un amore del Sud”, promosso da APS AFO6 con il contributo del Consiglio regionale della Puglia e il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla. Un ricco programma di eventi collaterali – proiezioni, workshop, concerti e talk – racconterà lo speciale legame tra l’artista e la Puglia, terra che Dalla ha sempre amato e dove ha trascorso momenti felici della sua infanzia e della sua vita.

Alle Isole Tremiti, in particolare, il cantautore trovò ispirazione per alcune delle sue opere più celebri, in un ambiente selvaggio sospeso tra mare e cielo, che divenne per lui rifugio e fonte di creatività.

Coinvolgimento delle scuole

Il progetto prevede anche un percorso educativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di Taranto e provincia, con iniziative pensate per avvicinare i più giovani alla poetica di Dalla e riflettere sui suoi temi universali – dall’amore alle guerre, dalla libertà alla solidarietà – attualizzati attraverso l’arte di Kotè.