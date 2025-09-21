Lecce, Perez convocato dal Cile U20: salterà diverse gare di Serie A

Il difensore del Lecceè stato convocato dalla Nazionale cilena Under 20 per i, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre.

Perez, che non ha ancora esordito con i salentini nelle prime quattro giornate di Serie A, non sarà a disposizione per la gara interna contro il Bologna (28 settembre, ore 18) e per la trasferta contro il Parma (4 ottobre, ore 15). Qualora la selezione cilena dovesse qualificarsi alla seconda fase del torneo, il difensore continuerebbe a restare indisponibile anche nelle successive giornate di campionato.

Cresciuto calcisticamente nel Curicó Unido, dove ha vestito le maglie delle formazioni giovanili Under 18 e Under 21, Perez ha già collezionato 9 presenze da titolare con il Cile U20.

L’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco dovrà così correre ai ripari e affidarsi ad altre soluzioni difensive in vista delle prossime sfide. L’obiettivo del Lecce resta quello di centrare la salvezza in Serie A.