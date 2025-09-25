ATP 500 Tokyo, Berrettini parte forte: Munar ko al debutto

Esordio convincente perall’ATP 500 di Tokyo. L’azzurro ha superato con autorità lo spagnolocon il punteggio di, staccando il pass per il secondo turno del torneo sul cemento giapponese.

Nel resto del primo turno il tedesco Daniel Altmaier ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 7-5 6-3, mentre il portoghese Nuno Borges ha rimontato il giapponese Yosuke Watanuki imponendosi 2-6 6-4 6-1. Successo in tre set anche per l’ungherese Marton Fucsovics, che ha eliminato lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 3-6 6-1 7-5.

Spettacolo pure nel tabellone di doppio. Il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasselin hanno superato gli americani Robert Cash e James Tracy 7-6 4-6 10-7. Gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni hanno avuto la meglio sul ceco Thomas Machac e l’australiano John Peers 6-3 6-7 10-8. L’indiano Rohan Bopanna e il giapponese Takeru Yuzuki hanno eliminato il norvegese Casper Ruud e l’australiano Jordan Thompson 6-3 6-4, mentre il brasiliano Fernando Romboli e il polacco Jan Zielinski hanno battuto il portoghese Nuno Borges e il brasiliano Rafael Matos 6-3 6-7 10-2.