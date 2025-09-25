ATP 500 Tokyo, Berrettini parte forte: Munar ko al debutto
FRANCESCO LOIACONO – Esordio convincente per Matteo Berrettini all’ATP 500 di Tokyo. L’azzurro ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4 6-2, staccando il pass per il secondo turno del torneo sul cemento giapponese.
Nel resto del primo turno il tedesco Daniel Altmaier ha battuto il canadese Denis Shapovalov per 7-5 6-3, mentre il portoghese Nuno Borges ha rimontato il giapponese Yosuke Watanuki imponendosi 2-6 6-4 6-1. Successo in tre set anche per l’ungherese Marton Fucsovics, che ha eliminato lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 3-6 6-1 7-5.
Spettacolo pure nel tabellone di doppio. Il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasselin hanno superato gli americani Robert Cash e James Tracy 7-6 4-6 10-7. Gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni hanno avuto la meglio sul ceco Thomas Machac e l’australiano John Peers 6-3 6-7 10-8. L’indiano Rohan Bopanna e il giapponese Takeru Yuzuki hanno eliminato il norvegese Casper Ruud e l’australiano Jordan Thompson 6-3 6-4, mentre il brasiliano Fernando Romboli e il polacco Jan Zielinski hanno battuto il portoghese Nuno Borges e il brasiliano Rafael Matos 6-3 6-7 10-2.