Serie C, il Foggia si fa raggiungere: allo “Zaccheria” finisce 1-1 con la Casertana

Il Foggia non va oltre l’1-1 contro la Casertana nella sesta giornata di andata del girone C di Serie C. Allo Zaccheria i rossoneri si fanno raggiungere nella ripresa, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo.Avvio equilibrato con i campani subito pericolosi al 6’ con Llano. Al 18’ i dauni trovano il gol: assist di D’Amico e sinistro al volo di Oliva che firma l’1-0. Al 24’ Sylla sfiora il raddoppio di testa, mentre al 38’ la Casertana risponde con Leone, vicino al pari. Nel finale di tempo ancora Sylla mette i brividi alla retroguardia ospite.Nella ripresa, al 5’, l’attaccante rossonero spreca da posizione favorevole. Al 23’ Winkelmann non concretizza una buona occasione, e due minuti dopo arriva la beffa: Leone raccoglie il cross di Casarotto e con una girata di destro firma l’1-1. Il Foggia ci prova ancora con Oliva (32’) e Olivieri (44’), ma senza successo.Con questo pareggio i rossoneri salgono a 6 punti, al dodicesimo posto insieme ad Altamura e Picerno. Proprio contro il Picerno il Foggia tornerà in campo lunedì 29 settembre alle 20.30 al “Curcio”, per la settima giornata di andata.