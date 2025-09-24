ATP Chengdu, Musetti ko in finale: Tabilo vince al tie-break
FRANCESCO LOIACONO – Sfuma in finale il sogno di Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Chengdu. L’azzurro si è arreso al cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6 dopo una battaglia durata 2 ore e 25 minuti.
Il match è stato altalenante: nel primo set Tabilo, molto incisivo al servizio, ha avuto la meglio. Musetti ha reagito nel secondo con colpi spettacolari, tra pallonetti e passanti incrociati che hanno messo in difficoltà il rivale. La partita si è decisa nel terzo parziale, rimasto in equilibrio fino al tie-break, dove il cileno ha piazzato l’allungo decisivo grazie al rovescio e a una serie di colpi rapidi da fondo campo.
Per Tabilo si tratta del terzo titolo ATP in carriera.
Nel doppio, successo per il tedesco Constantin Frantzen e l’olandese Robin Haase, che hanno battuto in rimonta la coppia formata dall’americano Vasil Kirkov e dall’olandese Bart Stevens con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-7.