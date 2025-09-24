Conversano punta sul turismo: il 30 settembre la presentazione del nuovo portale e dei dati sul settore

CONVERSANO – La città di Conversano si prepara a un passaggio decisivo nel suo percorso di crescita turistica. Martedì, alle ore 17, nella, è in programma il, appuntamento dedicato alla presentazione dele delcurato da Just Good Tourism.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di istituzioni e professionisti del settore: il sindaco Giuseppe Lovascio, l’assessora Katia Sportelli, l’assessore regionale Gianfranco Lopane, la specialista in destination management Chiara Comirato, la responsabile innovazione di Puglia Promozione Bianca Bronziono e il project manager di Marker Adv Massimo Cellamare.

L’appuntamento rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2020 dall’amministrazione comunale, che ha scelto di fare del turismo una leva strategica di sviluppo. In questi cinque anni sono stati introdotti strumenti e azioni concrete: la nascita del primo Ufficio di Informazione Turistica, la regolamentazione della tassa di soggiorno, il monitoraggio delle strutture abusive e una serie di interventi per valorizzare il patrimonio culturale cittadino, dalle chiese al polo museale, fino a mostre di rilievo internazionale.

Il report turistico, frutto di sopralluoghi, workshop e analisi condivise con cittadini e operatori, individua punti di forza e criticità, tracciando una roadmap per il futuro. In questo quadro si inserisce il nuovo portale, pensato come piattaforma integrata capace di raccogliere e promuovere l’intera offerta culturale, ricettiva ed esperienziale della città.

«Conversano è pronta ad aprire una nuova pagina della sua strategia turistica», commentano gli organizzatori, che invitano alla partecipazione operatori, guide, ristoratori, imprese e cittadini. L’obiettivo: rafforzare la rete tra istituzioni e comunità per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo del turismo locale.