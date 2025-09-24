Serie A, Lecce: infortunio per Riccardo Sottil, salta il Bologna

FRANCESCO LOIACONO – Brutte notizie per il: l’attaccanteha riportato undurante la gara persa 1-2 dai giallorossi contro ilal “Via del Mare”, valida per la quarta giornata di Serie A.

Il giocatore non sarà a disposizione di mister Gotti per la sfida di domenica 28 settembre, alle 18, sempre al “Via del Mare”, contro il Bologna. Il rientro di Sottil è previsto o sabato 4 ottobre, alle 15, in trasferta contro il Parma, oppure dopo la sosta per le Nazionali, sabato 18 ottobre, alle 15, contro il Sassuolo in casa.

Classe 1999, Sottil ha vestito in carriera le maglie di Fiorentina, Milan, Cagliari, Pescara, oltre a quelle delle formazioni giovanili di Fiorentina, Torino e Genoa. A livello azzurro, vanta 12 presenze con l’Italia Under 21 e 3 con l’Under 20.

Il Lecce, che punta alla salvezza in questa stagione, dovrà dunque fare a meno del suo esterno offensivo almeno per le prossime giornate.