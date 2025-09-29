ATP Pechino, Musetti ai quarti. Out Cobolli. Paolini agli ottavi nel tabellone femminile

lore_musetti Ig

Musetti brillante, Cobolli eliminato

FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa al torneo ATP 500 di Pechino, con i protagonisti italiani che hanno vissuto emozioni contrastanti tra soddisfazioni e amarezze.

Lorenzo Musetti conquista un prezioso pass per i quarti di finale superando con autorità il francese Adrian Mannarino: 6-3 6-3 il punteggio che premia l’azzurro, apparso solido e incisivo nei momenti chiave del match.

Niente da fare invece per Flavio Cobolli, che cede nettamente all’americano Learner Tien con un doppio 6-3 6-2, mostrando difficoltà a entrare in ritmo contro un avversario più concreto.

Zverev e Medvedev avanti

Tra i big, il tedesco Alexander Zverev ha dovuto sudare tre set contro il francese Corentin Motet, imponendosi 7-5 3-6 6-3. Percorso più agevole per il russo Daniil Medvedev, che liquida lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con un secco 6-3 6-3, confermando il suo ottimo stato di forma.

Paolini vola agli ottavi, sorprese e colpi di scena nel femminile

Nel tabellone WTA, Jasmine Paolini domina l’americana Sofia Kenin con un convincente 6-3 6-0, guadagnando l’accesso agli ottavi di finale.

Grande spettacolo nel match tra Coco Gauff e la canadese Leylah Fernandez, con l’americana che ha la meglio al termine di una sfida equilibrata: 6-4 4-6 7-5.

Avanzano anche Amanda Anisimova (7-6 6-0 sulla cinese Shuai Zheng) e la tedesca Eva Lys, che sorprende la kazaka Elena Rybakina imponendosi 6-3 1-6 6-4.

Muchova e Bouzkova completano il quadro

La ceca Karolina Muchova passa il turno approfittando del ritiro di Paula Badosa per problemi muscolari sul 4-2 del primo set. Successo in due set per la connazionale Marie Bouzkova, che batte la russa Veronika Kudermetova 6-3 7-5.