Gallipoli, il sindaco Minerva si dimette: “Porterò la voce del Salento in Regione”

GALLIPOLI – Dopo quasi dieci anni alla guida della città, il sindaco di Gallipoliha ufficializzato la sua decisione: lascia l’incarico e si candida alle prossime elezioni regionali nelle file del

L’annuncio è arrivato ieri sera, durante un partecipato comizio in piazza Tellini, davanti a centinaia di cittadini. Minerva ha ripercorso le tappe principali della sua esperienza amministrativa, rivendicando i risultati raggiunti in questi anni e spiegando la scelta di intraprendere una nuova sfida politica: “Il Salento merita più ascolto e più forza a Bari. Voglio portare le istanze del nostro territorio in Regione”.

Ultimi impegni istituzionali

Questa mattina Minerva parteciperà al suo ultimo consiglio comunale da sindaco di Gallipoli, mentre domani presiederà per l’ultima volta il consiglio provinciale, carica che ha ricoperto per circa sette anni. Mercoledì formalizzerà le dimissioni da entrambi gli incarichi per dedicarsi interamente alla campagna elettorale.

Un percorso politico in crescita

Con alle spalle due mandati da primo cittadino e un’esperienza da presidente della Provincia di Lecce, Minerva si prepara ora a una sfida più ampia. La sua candidatura in lista Pd mira a rafforzare la rappresentanza salentina a Bari, puntando su temi come lo sviluppo del turismo, le infrastrutture, la sanità e le politiche giovanili.

La piazza gremita di ieri sera ha rappresentato, di fatto, non solo un bilancio di fine mandato ma anche il primo passo della sua corsa regionale.