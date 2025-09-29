Serie C, Girone C: stop per il Monopoli, pari per Casarano, Cerignola e Altamura
Ss Monopoli 1966 fb
FRANCESCO LOIACONO - Settima giornata amara per le pugliesi di Serie C girone C, con il Monopoli sconfitto in casa e le altre tre formazioni regionali costrette al pareggio.
Monopoli ko al “Veneziani”
Al “Veneziani” il Monopoli cade 0-2 contro la Cavese. I campani sbloccano il risultato al 40’ del primo tempo con Macchi e raddoppiano in avvio di ripresa, al 47’, con Sorrentino. La formazione biancoverde resta così ferma a quota 11 punti, in sesta posizione insieme a Casertana, Crotone e Potenza.
Casarano beffato al 95’
Spettacolare 2-2 tra Casarano e Salernitana al “Capozza”. Ospiti avanti al 10’ con Ferrari, ma i rossazzurri trovano il pari al 31’ con Malcore. In avvio di ripresa, al 48’, Millico ribalta la partita per i padroni di casa. Quando la vittoria sembrava ormai acquisita, al 95’ arriva però il pari campano firmato Quirini. Il Casarano sale a 12 punti, al terzo posto in coabitazione con Catania e Cosenza.
Pari a reti bianche per Cerignola e Altamura
Pareggio senza reti al “Monterisi” tra Cerignola e Catania, con i gialloblù che conquistano un punto utile a salire a quota 10, in decima posizione. Finisce 0-0 anche la sfida del “Francioni” tra Latina e Altamura: i biancorossi restano a metà classifica, dodicesimi con 7 punti.
Prossimo turno
L’ottava giornata vedrà quattro impegni delicati per le pugliesi:- Monopoli – Sorrento (domenica 5 ottobre, ore 17.30, al “Viviani” di Potenza)
- Casertana – Casarano (domenica 5 ottobre, ore 14.30, al “Pinto”)
- Cerignola – Cosenza (domenica 5 ottobre, ore 20.30, al “Monterisi”)
- Potenza – Altamura (domenica 5 ottobre, ore 17.30, al “D’Angelo”).
Le squadre pugliesi sono chiamate a dare continuità per non perdere contatto con i vertici della classifica.