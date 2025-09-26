ATP Tokyo, Darderi avanti al secondo turno. Alcaraz e Ruud rimontano, bene Rune e Fritz

FRANCESCO LOIACONO – Buona partenza peral torneo ATP 500 di Tokyo. L’azzurro ha superato al primo turno il beniamino di casacon il punteggio di, conquistando l’accesso al secondo turno sul cemento giapponese.

Tra i big, successi in rimonta per Casper Ruud e Taylor Fritz: il norvegese ha piegato 4-6 6-1 6-1 lo giapponese Shintaro Mochizuki, mentre l’americano ha avuto la meglio 4-6 6-3 7-6 sul canadese Gabriel Diallo. Vittoria più agevole invece per Carlos Alcaraz, che ha battuto 6-4 6-2 l’argentino Sebastian Baez, e per il danese Holger Rune, solido nel 7-6 6-1 contro il serbo Hamad Medjedovic.

Nel derby americano, Sebastian Korda ha eliminato Marcos Giron dopo una lunga battaglia chiusa 4-6 6-3 7-6, mentre Brandon Nakashima si è imposto 6-7 7-6 6-2 sull’australiano Jordan Thompson. Vittorie anche per Jenson Brooksby (7-6 6-3 contro il francese Humbert), per il giapponese Sho Shimabukuro (6-3 7-6 sul ceco Machac) e per l’australiano Aleksandar Vukic (6-4 3-6 6-3 sul bosniaco Dzumhur).