Serie C girone C, sesta giornata: colpo del Cerignola a Salerno. Pari per Monopoli, Casarano e Altamura

FRANCESCO LOIACONO – Sesta giornata di andata ricca di emozioni nel girone C di Serie C. L’impresa è del, che espugna a sorpresa l’“Arechi” battendo 3-2 la capolista

La partita sembra tutta in discesa per i granata: vantaggio al 9’ con Ferraris e raddoppio al 54’ con Tascone. Ma il Cerignola non molla e ribalta tutto nel finale: Emmausso segna al 70’ e al 89’, quindi al 97’ Cuppone realizza il clamoroso 2-3. Con questo successo i gialloblù salgono al settimo posto con 9 punti, a pari merito con il Cosenza.

Pareggio 1-1 al “Veneziani” tra Monopoli e Altamura: Tirelli porta avanti i padroni di casa al 51’, ma dopo appena tre minuti Ortisi firma il pari ospite. In classifica il Monopoli resta terzo a quota 11 con Casarano, Catania e Crotone, mentre l’Altamura è dodicesimo con 6 punti insieme a Foggia e Picerno.

Spettacolo anche al “Viviani” di Potenza, dove Casarano e Sorrento chiudono sul 3-3. I campani scappano con D’Ursi (8’) e Plescia (25’), ma nella ripresa i salentini reagiscono: Chiricò accorcia al 46’, poi Cangianiello fa 1-3 al 58’. In pieno recupero il Casarano completa l’incredibile rimonta con Lulic al 94’ e ancora Chiricò al 102’.

